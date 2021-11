Cambriolages dans des magasins de vêtements à Cabourg et à Dives-sur-mer

Le 20 janvier 2016, le magasin de vêtements D-Mark à Cabourg, au nord-est de Caen (Calvados) est victime d'un cambriolage avec effraction et dégradations. Une dizaine de pulls et de jeans sont dérobés. Deux mois plus tard, le même scénario se reproduit dans le magasin de vêtements Franck et Marc, cette fois-ci à Dives-sur- mer, une ville proche. Mardi 5 juillet, Anthony Benrais ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal de grande instance de Caen où il était jugé pour vols aggravés en récidive.

Lourd pédigrée judiciaire

Âgé de 28 ans, l'homme a déjà un lourd pédigrée judiciaire. Dix-sept mentions pour vols, recels, trafics de stupéfiants, dégradations de biens appartenant à autrui, outrages... Lors de l’enquête et malgré sa présence sur les vidéos surveillance, il ne reconnaît que les délits commis à Dives-sur-mer. Le procureur requiert six mois de prison ferme, au vu de la personnalité du prévenu qui ne s'est même pas donné la peine de se déplacer. Le parquet le suit dans son réquisitoire y ajoutant la confiscation des scellés.