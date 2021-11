Basket, Nationale 1 : un ailier américain débarque au CBC avec BJ Monteiro

Et de 3 ! Le Caen Basket Calvados a officialisé, lundi 4 juillet 2016, l'arrivée au club de BJ Monteiro, un joueur américain qui évolue au poste 3. Après avoir fait signer deux meneurs, ont misé sur un élément percutant, dont les qualités ne sont pas sans rappeler celle de Bill Clark qui portait les couleurs cébécistes la saison dernière et qui a d'ailleurs évolué avec BJ Monteiro en 2011, sous le maillot de l'université américaine de Duquesne.

"C'est un joueur de un contre un, présent aux rebonds et aux passes décisives", indique Eric Fleury, directeur sportif. Âgé de 26 ans, BJ Monteiro a donc fait ses classes à l'université de Duquesne, qu'il a quittée sur des statistiques intéressantes : 15 points par match en moyenne la dernière année, avec 5,4 rebonds et 2,2 passes décisives, le tout en 31 minutes. Il a ensuite voyagé en Europe (Liège Basket en Belgique et Redwell Gunners Oberwart en Autriche), au Mexique, au Canada la saison dernière et même au Venezuela où il a fait une courte pige.

Welcome BJ Monteiro ! #Recrue3 #CBCNation Toutes les infos sur le site officiel du CBC... pic.twitter.com/gCWx5YiPyS — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) 4 juillet 2016

Dans un effectif remanié, où ne devraient rester que Bryson Pope, Etienne Plateau et Camille Eleka, le CBC doit encore reconstruire sa raquette. Reprise de l'entraînement le 8 août.