Bac 2016 dans l'académie de Caen : plus de réussite, plus de mentions

Sur les 14 455 candidats de l’académie de Caen inscrits à la session 2016 du baccalauréat, 14 346 se sont présentés aux épreuves. 11 658 candidats sont devenus bacheliers dès le premier groupe d’épreuves soit 329 de plus qu’en 2015 (11 329). 1 091 candidats devront se présenter aux épreuves de rattrapage.

+0.5% du taux de réussite

Le taux de réussite provisoire pour l’ensemble des baccalauréats général, technologique et professionnel est en 2016 de 81,3% soit +0,8% par rapport à la session 2015. Il était de 80,5 % en 2015. Pour la série scientifique (S), le taux de réussite augmente de 0,59 point passant ainsi à 83,29 % (82.7% en 2015). Pour la série économique et sociale (ES), il augmente de 0,41 points s'établissant ainsi à 81,03 % (80.62% en 2015). Celui de la série littéraire (L), quant à lui, augmente de 0,46 point et s'établit à 80,29% (79.83% en 2015).

Félicitations aux bacheliers @acCaen 2016. Bravo et bonnes vacances ???? bon courage à ceux qui vont au deuxième groupe. — académie de Caen (@acCaen) 5 juillet 2016

Un tiers de "Très bien" en plus

Le nombre de mentions délivrées pour le baccaluréat général passe de 3828 en 2015 à 4132 cette année, soit une augmentation de 7,9%. Les "très bien" sont 962, soit... 31% d'augmentation en un an ! Les mentions "assez bien" (1943 en 2015) et "bien" (1152 en 2015) varient respectivement de -3,5% (1874) et +12,5% (1296).

