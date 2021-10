Dans le Cotentin, le Conseil de prud'hommes a examiné hier, vendredi 2 juillet, la demande des ex salariés de Sanmina. En 2008, 271 salariés de cette entreprise de sous-traitance électronique avaient été licenciés. 203 d'entre eux assignent à présent leur ancien employeur et réclament près de 10 millions d'euros au titre d'un préjudice moral et financier. La décision dans cette affaire sera connue le 3 décembre. prochain.