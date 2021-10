250 chars à voile à Asnelles et Colleville-sur-Mer

Une idée sortie pour aujourd'hui, dimanche 20 juin... Se déroulent depuis hier à Asnelles et Colleville-sur-Mer dans le Bessin, les championnats de France de char à voile. Plus de 250 concurrents honorent ce rendez-vous aux courses très spectaculaires. Les bolides les plus puissants peuvent atteindre jusqu'à 120 km/h. Les courses se déroulent ce dimanche de 8h à 15h.