Leca après Caen-Lyon (1-0) : "C’est un exploit"

Avant de se déplacer en Normandie, l'Olympique lyonnais était leader et toujours invaincu après six journées. Grégory Leca et ses coéquipiers sont parvenus à faire tomber l'OL pour la première fois de la saison, ce mercredi 21 septembre (1-0). "Oui, c'est un exploit", plaisante-t-il.

"On savait avant le match que si on était bien en place défensivement et que si on parvenait à bien ressortir les ballons, on pouvait leur poser des problèmes. Mission accomplie", soutenait le numéro 24 des Rouge et Bleu. Cette satisfaction ne l'a pas empêché de relativiser, rappelant que l'essentiel est de prendre des points avant de se déplacer ce samedi à Evian. Réaction à écouter dans notre playeur.

