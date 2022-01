Les guichetiers des bureaux de la Guérinière, de la Demi Lune et de Cormelles le Royal ont annoncé rejoindre demain, jeudi 22 septembre; le mouvement de contestation démarré il y a dix jours dans les bureaux de Caucelles et de la Grâce de Dieu. Les revendications des guichetiers portent sur les conditions de travail, le niveau d'emploi et les conditions d’accueil des usagers de la poste.