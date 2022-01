Dr House meilleure série de la décennie pour les Français

En recueillant 45% des suffrages, le diagnosticien arrive devant Desperate Housewives (39%) et NCIS(19%).

Très friands des productions américaines, les téléspectateurs français citent en quatrième position 24 Heures Chrono (16%), suivi par Lost, évoqué par 14% des répondants. Avec 13% des voix, Les Experts Miami ont été préférés à leurs homologues de Las Vegas (12%) et de Manhattan (7%).

Ce classement marque toutefois des différences sensibles selon le sexe et l'âge des personnes interrogées. Ainsi, la moitié des femmes ont placé Desperate Housewives en tête et 19% accueillent Grey's Anatomy sur le podium. Les hommes et les 25-34 ans ont davantage été marqués par 24 Heures Chrono (19%), les 15-24 ans par Lost tandis que les plus de cinquante ans citent à 18% FBI portés disparus.

Parmi les séries arrêtées que les Français regrettent le plus, une autre série médicale sort gagnante. Urgences recueille 27% des suffrages, devant X-Files (23%) et Friends (22%). Les femmes sont 21% à regretter Sex and The City, 18% déplorent la fin d'Ally McBeal et 14% évoquent Charmed. Près d'un quart des hommes citent Mac Gyver ,et 12% ne se remettent pas de l'arrêt de K2000.

Le sondage a été réalisé par Harris Interactive pour Télé Loisirs, du 31 août au 5 septembre 2011, auprès de 1.050 personnes âgées de 15 ans et plus.