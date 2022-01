Journées du patrimoine : “L’histoire ouvre ses portes”

Pouvez-vous nous rappeler ce qu’est la DRAC ?

“La Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie est un petit ministère de la Culture en région. Nous mettons en oeuvre les missions et les priorités du ministère dans les domaines du patrimoine et du spectacle vivant. Nous sommes des acteurs importants de la vie culturelle dans notre région”.

Les journées du patrimoine ont lieu ce week-end. Est-ce un temps vraiment fort de la vie culturelle locale ?

“C’est d’abord une rencontre exceptionnelle entre les Français et leur patrimoine. Ils sont particulièrement attachés à leur histoire et le patrimoine est le reflet de la diversité de cette histoire. Nous comptons près de 2 000 monuments protégés au titre des monuments historiques dans cette région. De fait, la Basse-Normandie est l’une de celles les plus riches dans l’hexagone en matière patrimoniale”.

Y aura-t-il cette année des ouvertures exceptionnelles de monuments ?

“Bien sûr. Nous nous devons d’ouvrir ces journées du patrimoine à de nouvelles visites pour les rendre chaque année plus attractive, concernant notamment de nouveaux édifices et monuments classés au titre des monuments historiques. Je pense aux parties hautes de la cathédrale de Bayeux et j’invite les Bas-Normands à s’y rendre car elles représentent une vraie synthèse des différents courants architecturaux et esthétiques qui ont traversé la grande période de la construction de la cathédrale”.

De nouveaux lieux et sites s’offriront-ils aussi pour la première fois au regard du public ?

“Oui, car il faut absolument renouveler l’exercice à chaque édition pour qu’il ne devienne pas un rituel. Nous tenons tous les ans à ouvrir de nouveaux sites. Comme la gare de Douvres-la-délivrande, une petite gare qui montre l’essor industriel de notre région. Ou les carrières d’extraction de pierres à Fleury-sur-Orne. Les journées du patrimoine sont aussi l’occasion de visiter des monuments des départements limitrophes. Dans la Manche, la gare transatlantique de Cherbourg va ouvrir durant ces deux journées des parties non visitables. C’est un lieu émouvant. Et puis il faut saluer aussi tous les propriétaires privés qui ouvrent leurs portes. Sans eux, ces journées du patrimoine resteraient incomplètes”.

Est-ce un événement gratuit ?

“En partie... Il y aura quelques entrées payantes”.