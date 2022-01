Interview Tendance Ouest de la chanteuse Imany!

Cette chanteuse française originaire des Comores possède un atout de taille : une vraie signature vocale, une voix rauque et chaleureuse qui rappelle parfois Tracy Chapman.



Ancienne mannequin à New York, la chanteuse française a sorti, en Mai dernier, un premier album intitulé "The Shape of a Broken Heart".



Elle sera en concert demain avec les groupes Granville et Quadricolor à la Salles de Musiques actuelles le Cargo dans le Cadre de Presqu'île en fête!