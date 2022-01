Coupe du monde de Rugby 2011, c'est parti ! Le dispositif télé

C'est aujourd'hui que commence la 7eme coupe du monde de rugby. Les groupes TF1, France Télévisions et Canal + se mobilisent. La cérémonie d'ouverture sera diffusée en exclusivité par TF1 à 9h20 ce matin. TF1 sera également la seule chaîne française à diffuser la cérémonie de clôture et la remise du trophée. Après la cérémonie d'ouverture, TF1 diffusera le premier match de la compétition opposant dans le groupe A dont la France fait partie, la Nouvelle-Zélande aux îles Tonga. Jusqu'au 23 octobre prochain, la une diffusera en direct et en exclusivité 20 matches avec les plus grandes affiches des matches de poules + deux quarts de finale. A partir des demi-finales, TF1 diffusera en exclusivité l'intégralité des matches. France 2, France 3 et CANAL+ diffuseront quant à eux les 28 autres rencontres. Notez que les matchs seront diffusés uniquement le matin, compte tenu des 10h de décalage horaire, certains commençant même dans la nuit à 2h.

A la télévision également aujourd'hui :

Le retour de Koh Lanta sur TF1 dès 20h45. 20 candidats s'affreteront dès ce soir, 10 rejoindront l'équipe rouge des Mambok et 10 l’équipe jaune des Wasaï. Avis aux amateurs.



Nouveau rendez-vous sur France 3 dès 23h ce soir avec « Vendredi sur un plateau », présenté par Cyril Viguier. La grande particularité de ce nouveau talk show réside dans le fait que les invités ne sont pas en promotion. Il s'agit de la seule condition requise pour passer dans l'émission. Première invitée ce soir : Mireille Darc.

Sur M6, c'est ce soir que Gibbs fait son retour avec son équipe avec la suite la 8ème saison inédite. Après la diffusion des 5 premiers épisodes avant l'été, la série continue ce soir avec un épisode : le 6eme qui sera suivi de rediffusions. Parmi les nouveautés de cette saison, dans l'équipe du NCIS, certains vont trouver l’amour, d’autres vont perdre des amis proches, des secrets vont être révélés, et des tensions vont naître. Rendez vous dès 20h45 sur M6