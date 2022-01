Festival du cinéma américain de Deauville : les faits marquants de ce samedi 3 septembre

Fait marquant de cette journée, le créateur de la série très attendue "Borgia", Tom Fontana, était présent pour une master-class. Tandis que sa série ne sortira que fin septembre à la télévision, le Centre international de Deauville en diffuse ce soir en exclusivité deux épisodes. Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous.

Autre événement aujourd'hui c'était la rencontre entre Francis Ford Coppola et le public , qui ont pu échanger sur ses films et le cinéma en général.Francis Ford Coppola qui s'est rendu quelque temps plus tôt devant la cabine de bain qui porte son nom sur les Planches de la cité balnéaire. Aujourd'hui ce même hommage sera rendu à Shirley Maclaine, et à Danny Glover mercredi.

Par ailleurs, Nicolas Winding Refn, réalisateur du film "Drive", qui a obtenu le prix de mise en scène au festival de Cannes sera également présent pour la projection de son film ce soir, qui sortira en salles en octobre.

