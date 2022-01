Deauville accueille Hollywood sur ses Planches

Il y a la compétition bien sûr, mais pas seulement. Treize avant-premières, parmi lesquelles “The artist”, film muet de Michel Hazanavicius qui a valu à Jean Dujardin le Prix d’interprétation masculine à Cannes. Autre projection spéciale, “Drive” avec Ryan Gossling, qui est cette année, avec Jessica Chastain, considéré par le festival comme Le Nouvel Hollywood. Les Docs de l’Oncle Sam consacreront huit documentaires tandis que pour la deuxième année consécutive l’actualité des séries sera évoquée dont la très attendue “Borgia”.



Francis Ford Coppola honoré

Cette année, quatorze films concourront avec pour chaque réalisateur le rêve de succéder à Rodrigo Garcia, primé l’an dernier pour le sublime “Mother and Child”. Au total, six prix récompenseront des films. L’ardue tâche de la sentence finale a été confiée à un jury présidé par Olivier Assayas, récemment primé pour sa série à succès “Carlos”. À ses côtés, on retrouve Nathalie Baye, Chiara Mastroianni, Claire Denis, Bruno Todeschini, Angelin Preljocaj, Jean Rolin et Nicolas Godin du groupe Air.

En parallèle de la compétition, des hommages seront rendus à plusieurs acteurs dont Danny Glover et Naomi Watts et l’invité d’honneur de cette édition sera Francis Ford Coppola. L’auteur du “Parrain” sera présent pour l’ouverture du festival, à l’avant-première française de “La couleur des sentiments”, film de Tate Taylor adapté du best-seller de Kathryn Stockett, actuellement en tête du box-office américain.

Pratique. Du vendredi 2 au 11 septembre à Deauville. Tél. 02 31 14 40 00