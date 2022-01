Quel farceur ce Novac !

Il s'agit de la conférence de presse d'un grand fabricant de raquettes de tennis et pour promouvoir ses produits, la société a choisi de faire appel aux deux stars du tennis qu'elle a sous contrat : Novac Djokovic et Maria Sharapova. Mais si la vidéo fait des vues sur la toile, c'est parce que Djokovic arrive déguisé en Maria Sharapova avec une perruque blonde platine à la conférence et fait rire le public. S'en suivra l'arrivée de la vraie Maria Sharapova. Les deux joueurs vanteront les mérites de du nouveau modèle de la marque. Novac Djokovic n'en était pas a son coup d'essai avec sa « cible préférée » (ndlr : c'est en ces termes qu'il parle de Sharapova). Il s'était déjà mis quelques jours plus tôt dans la peau de la joueuse dans un spot publicitaire et avait également dans le passé imité ses petits camarades Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Roddick. Ci-dessous, les images.