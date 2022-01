Jamie Lee Curtis bientôt dans NCIS

Il y a du théâtre à la télévision ce soir avec « Les deux canards ». Une pièce de Tristan Bernard mise en scène par Alain Sachs. Lors d'un voyage en province, Gélidon, un écrivain parisien incarné par Yvan Le Bolloc'h, tombe sous le charme de Léontine, la voluptueuse et impétueuse épouse de l'imprimeur que joue Isabelle Nanty. Par amour pour lui, celle-ci créé un journal de gauche et le nomme aussitôt rédacteur en chef. Mais voilà que Gélidon tombe amoureux de l'irrésistible de la jeune fille du château. La suite ce soir sur France 2 à 22h10.

Il y a également du sport à la télévision ce soir. Rendez-vous si vous le souhaitez dès 20h45 sur TF1 pour suivre France / Albanie, c'est du football. Les choses sérieuses commencent pour l'équipe de France. En l'espace d'un mois, les Bleus de Laurent Blanc disputeront leurs quatre derniers matches comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2012 et ce soir, à Tirana, les Bleus affrontent l'Albanie, invaincue à domicile depuis le début de ces éliminatoires.

Enfin sur M6, c'est fiction américaine comme chaque mercredi soir et dès 20h45, vous retrouverez Gibbs et les agents du NCIS. Et probablement qu'un vendredi soir sur M6, vous apercevrez dans NCIS Jamie Lee Curtis, l'actrice d' »Un poisson nommé Wanda » et de « True Lies » car elle vient de signer un contrat avec les producteurs de la série et fera partie du casting de la saison 9. Les deux épisodes spéciaux seront diffusés aux États-Unis dans le courant du mois de novembre, donc pas chez nous avant au moins un an !