Le Caen Handball avance vite

« On a fait un bon match contre une équipe assez bien en place et expérimentée, relève le co-entraîneur caennais Marc Collyer. On avait pas mal travaillé le registre défensif pendant la semaine et ce qu'on a retrouvé en match était satisfaisant. » En s'appuyant sur sa défense pour se procurer de nombreuses situations de contre-attaque, Caen n'a cessé de faire la course en tête. Mais au-delà du résultat, c'est le contenu qui retient l'attention du club caennais, en particulier celui proposé par les recrues.

« Hamdi Mizouni (l'un des trois pros de l'effectif, arrivé de Cherbourg à l'intersaison, ndlr) est de mieux en mieux après avoir connu des débuts assez difficiles, détaille Marc Collyer. Le jeune allemand Hendreick Raschow est précieux en défense. Emmanuel Knosp a fait une bonne partie dans les buts. Les recrues apportent le plus qu'on espérait et les jeunes amènent du peps quand ils rentrent. » Mercredi 31 août, le Caen HB dispute un test d'une toute autre envergure face à Cherbourg, club où six de ses joueurs sont passés. Le staff caennais espére voir à cette occasion où ses joueurs se situaient face à une grosse équipe de Nationale 1.