Le Benazir, nouveau restaurant indien sur les quais

À quelque chose près, on se croirait parti pour un court séjour en Inde ou au Pakistan. Même la musique fait illusion. La carte nous annonce une cuisine raffinée et un menu étudiant.



Un foisonnement de plats

Ce qui frappe d’abord, c’est le nombre de menus disponibles. Les menus dits "rapides" comptent par exemple le menu express à 8 euros (poulet curry ou "keema matar", gigot d’agneau haché, et un dessert), le menu rapide à 10,50 euros (entrée+plat et dessert), le menu spécial midi à 13 euros, l’assiette traditionnelle indienne "Thali" à 11 euros ou le menu spécial étudiants à 14 euros. Sans compter les trois menus dits "gastronomiques" à 17, 22 et 60 euros. À la carte, les entrées sont nombreuses entre beignets d’aubergines, spécialités tandoori ou soupe de lentilles. Les plats sont à choisir entre agneau, crevettes ou "Biryani", plat aux 25 épices cuit avec du riz. Je penche pour un "Thali", qui m’offre une bonne vitrine de la cuisine indienne : un bon poulet au curry et son riz, accompagné d’un Nan (un pain indien), un assortiment de beignets, un Raïta (yaourt aux crudités) bien frais, un curry de légumes. Avec en dessert, un curieux beignet nommé "Gulab Jamun", j’ai de quoi être repu tout l’après-midi.

Pratique. Tél. 02 31 84 54 53.