Les belles escales s'enchaînent à Cherbourg ! Après le passage du Grand Mistral ce mercredi 26 mai sur le quai de France, on attend le Queen Mary 2. Le géant des mers de la Cunard revient dans le Nord Cotentin lundi 31 mai. Il débarquera plus de 2 600 passagers et 1 250 membres d'équipage. Le Queen restera toute la journée avant de remettre le cap vers Souphampton en Angleterre.

