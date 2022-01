Voile : Delahaye perd 4 places

A moins de 180 milles de l’arrivée, la flotte de La Solitaire du Figaro tire encore des bords le long des côtes bretonnes. Toujours en tête, Jérémie Beyou (BPI) doit tout de même regarder dans son rétroviseur car les attaques se multiplient en attendant la rotation du vent à l’Ouest…

De son côté Fabien Delahaye s'est confié aux organisateurs : « Il s’est passé pas mal de choses depuis le Four : on a tiré des bords dans un vent très instable montant jusqu’à 20 nœuds. Il y a de grosses oscillations de la brise et j’en ai raté une dans la nuit : Erwan (Tabarly) en a profité pour me passer ! Jérémie (Beyou) navigue toujours très bien, mais il n’y a pas qu’un objectif sur cette manche : il faut aussi bien finir. La rotation va mettre du temps à venir et je pense qu’on aura déjà passé le raz Blanchard. Je me suis bien reposé bâbord amure cette nuit. Il y a de petits recalages à faire avant les îles Anglo-Normandes… »

L'arrivée de cette dernière étape de la Solitaire est prévu demain, mercredi 24 août, à Dieppe.