FIFA 2012 et FIFA Street bientôt disponibles et toutes les nouveautés EA Games à découvrir

En cours de développement du côté de la filiale EA Sports, FIFA Street sera disponible début 2012 sur PS3 et Xbox 360. Selon les premières informations dévoilées par l'éditeur, le moteur graphique sera celui du prochain FIFA 2012 et le jeu offrira 35 lieux différents à travers la planète pour y disputer les matches.

Le 18 novembre prochain, en Europe, la saga du jeu de course Need for Speed d'Electronic Arts va s'enrichir d'un nouvel opus, cette fois intitulé The Run.

Parmi les nouveautés les plus attendues, les fans de Mass Effect 3 devront attendre le 9 mars 2012 (trois jours plus tôt pour les Etats-Unis). Kingdoms Of Amalur : Reckoning est attendu quant à lui pour le 10 février 2012 en Europe et le 7 aux Etats-Unis.

Annoncé en juin dernier, FIFA 2012 arrivera en Europe dès le 29 septembre prochain (le 27 au Etats-Unis). Pour les plus impatients, une démo du jeu sera mise en ligne le 13 septembre.

Autre monstre attendu : Battlefield 3. Après de nombreux trailers et images, Electronic Arts révèle ce mardi que le jeu de tir à la première personne, qui devrait rejoindre les linéaires le 27 octobre, intègrera un inédit mode coopératif.

Du côté des jeux gratuits en ligne, après Dragon Age Legends sur Facebook et Google+, EA annonce l'arrivée cet automne du mythique jeu de stratégie Warhammer. Il sera estampillé Warhammer Online : Wrath of Heroes. Une version bêta est d'ores et déjà disponible.

