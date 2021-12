Le jazz s'installe autour du Mont-Saint-Michel : 2ème édition de Jazz en baie

La 2e édition du festival "Jazz en baie" a commencé samedi et se poursuit actuellement. Cet événement a été crée par un groupe d'ami originaire du sud manche et passionnée de jazz et de musique en général. Parmi les plus attendus, l'accordéoniste Richard Galliano jouera vendredi 19 août sur le port de plaisance de Granville. Le pianiste franco-américain Jacky Terrasson, y jouera également. Au total, le festival propose une quarantaine de concerts sur sept communes littorales de Genêts à Granville, avec une jauge moyenne de 400 spectateurs par concert. Les tarifs vont de 8 à 17 euros par spectacle. Toutes les informations concernant ce festival sont à retrouver sur le site jazzenbaie.com

Réécoutez ci-dessus, Marie Blanc-Juhel (responsable communication au sein de l'organisation du festival) nous présenter l'évènement ce matin en direct sur notre antenne.