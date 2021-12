Évènement insolite, au Mesnil-Garnier, dans le sud-manche. Le championnat du monde de «lancer de savonnette mouillée» se déroule depuis le 15 juillet dernier pour la deuxième année consécutive. Tout le monde peut y participer, certains concurrents viennent de loin, d'Angleterre ou encore de Suisse … bien entendu ils viennent parce qu'ils sont de passage dans la région. Cette idée, pour le moins originale, est à l'initiative du seul et unique commerçant de la commune. Nous avons donc rencontré Harold Horel et lui avons demandé comment lui était venu cette idée et en quoi consistait ce championnat ...

A quelques jours de la finale, le record est détenu par un jeune de Saint-Sauveur-Landelin avec 70.25 mètres.

Les sélections se terminent aujourd'hui, avec le classement des meilleurs lanceurs. La grande finale aura lieu le samedi 27 août prochain.

Nous y sommes aller pour prendre quelques photos et nous avons testé, pour vous, le lancer de savonnette ... autant vous dire que ce n'est pas évident ... une fois la savonnette trempée dans l'eau, elle mousse et il est difficile de la lancer.