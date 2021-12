Concours international de saut d'obstacles à Saint-Lô

Ce week-end ce n'est pas n'importe quelle épreuve puisqu'il s'agit du concours international de saut d'obstacles qui se déroule aujourd'hui et demain au pôle hippique de Saint-Lô. C'est le chef de pistes qui s'occupe de placer les barres et d'organiser le parcours. Ce dernier occupe ce poste depuis plus de 15 ans et part souvent à l'étranger pour préparer d'autres parcours. Et celui-ci ne sera pas facile cette année.

Jean-Paul Lepetit, le chef de pistes du NHS, nous en dit plus sur ce parcours et nous explique comment les cavaliers procèdent avant leur passage.