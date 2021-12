Madonna bientôt de retour pour une tournée mondiale

La Queen of Pop a en effet perdu de sa superbe après le succès relatif de son dernier album Hard Candy sorti en 2008. Cependant, Madonna est une valeur sûre pour remplir les salles de concerts et les stades. Ses places s'arrachent en effet généralement en quelques heures.

Madonna sera de retour en 2012 pour un nouvel album. Il sera produit par William Orbit qui avait travaillé avec la star sur les projets "Ray of Light" et "Music", deux grands succès. Le style de l'album n'a pas encore dévoilé mais selon toute vraisemblance, il devrait se rapprocher du courant électro-pop, vu que Madonna a toujours suivi les tendances du moment. Surtout que des rumeurs annoncent une collaboration entre Madonna et Martin Solveig, collaboration qui n'a cependant pas été confirmée

La sortie de cet album sera accompagné d'une tournée mondiale, toujours en 2012 et qui sera géré par l'organisateur de concerts Live Nation.

Redécouvrez le dernier titre de Madonna sorti en 2009: Celebration: