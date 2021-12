21ème anniversaire du Viaduc de la Souleuvre

Des sauts délires, des concerts avec Anne-Flore et Vingt doigts deux bouts de bois, des baptêmes en mongolfière et un show impressionnant du saut enflammé le plus haut du monde. Cette journée anniversaire du Viaduc de la Souleuvre se terminera avec un spectacle pyrotechnique son et lumière. Un évènement qui se déroule dans le bocage Virois à la ferrière Harang.

Dans le "ça se passe près de chez vous" de 11h25, nous étions en compagnie de Christian Ferrier, le gérant du Viaduc de la Souleuvre.