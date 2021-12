Le groupe a mis en ligne la pochette en noir et blanc de son sixième album studio. En noir et blanc, cette couverture laisse également apparaître un petit hommage à DJ AM, dont le nom figure au sommet de l'un des bâtiments. DJ AM - très ami avec Travis Barker , le batteur de Blink-182.

Le dernier single de Blink 182, "Up all Night" était déjà sur fond de noir et blanc. A écouter ci-dessous.