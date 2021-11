James Blunt de retour en octobre avec un nouvel album studio

L'artiste, qui s'était fait discret ces dernières années, n'a pas sorti d'album depuis "Some Kind of Trouble" en 2010. Le nouveau disque a été réalisé par Tom Rothrock, à l'origine de son grand succès "Back To Bedlam".

Pour faire patienter ses fans, le chanteur a dévoilé cette semaine un trailer sur internet. Il annonce également sur sa page Facebook : "Album finished!". La vidéo dévoile un premier extrait, "Blue on Blue", et laisse présager un album pop et mélancolique comme les précédents opus de l'artiste.

James Blunt a connu un succès fulgurant et mondial avec son premier disque "Back to Bedlam". L'ancien capitaine de l'armée britannique détient le record du premier album le plus vendu au Royaume-Uni en un an avec 2,3 millions d'exemplaires écoulés.