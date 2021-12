Pour cette 12ème édition de Calvadose de Rock, 7 groupes seront présents dont les Ogres de Barback, Mademoizelle K, Skip the Use, Les Rois de la Suède, Quadricolor, Housse de Racket et Monkey Beats le groupe caennais.

Nous étions en direct ce matin avec Adeline Flambart, Responsable du Service Action Culturelle de la Ville de Bayeux pour parler de cette nouvelle édition du Festival!

Découvrez ci-dessous la programmation en vidéo!