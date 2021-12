Brigade nautique de Ouistreham : sur tous les fronts

Quelles sont les missions de cette brigade nautique ?

“C’est une unité d’intervention mise à la disposition du groupement de gendarmerie du Calvados. Nous sommes spécialisés dans le nautisme et dans les plongées d’investigations subaquatiques. Notre mission quotidienne est la surveillance maritime et nous nous adaptons aux périodes. En ce moment, nous contrôlons surtout les plaisanciers car en été, nous avons à faire à une population estivale qui n’est pas nécessairement “marinisée”. Nous contrôlons les documents de bord et les équipements de sécurité. Nous contrôlons aussi les pêcheurs professionnels, les écoles de plongée et nous intervenons sur des affaires judiciaires”.



Quel est le minimum dont doit disposer un plaisancier en terme d’équipement de sécurité ?

“D’abord, autant de gilets de sauvetage qu’il y a de personnes à bord de l’embarcation, un feu de signalisation et un coupe circuit pour les bateaux à moteur. C’est la base. Et il faut que les gilets de sauvetage soient aux normes (100 Newton et adaptés à la morphologie), à portée de main, pas enfermés dans un coffre cadenassé !”



Quelle est votre zone d’action ?

“Notre compétence géographique s’étend jusqu’à trois miles des côtes en profondeur et nous sommes compétents judiciairement sur l’ensemble de la zone de défense ouest (Pays de la Loire, Centre, Haute et Basse-Normandie). Nous intervenons aussi dans le canal de l’Orne, le port, les étangs, les puits... Notre travail s’effectue d’ailleurs très majoritairement en eaux intérieures”.



Quelle part occupe le judiciaire dans votre travail ?

“Cela représente un tiers de notre activité. Nous faisons des recherches de personnes ou des constatations sur des scènes d’infractions, c’est-à-dire que nous recherchons des preuves matérielles dès qu’elles se trouvent sous l’eau”.



Vous travaillez en milieu hostile. Comment vous entraînez-vous ?

“Nous plongeons en mer au minimum deux fois par semaine. Certaines brigades nautiques sont plus privilégiées par les éléments que celle de Ouistreham ... Ici, c’est la Manche. C’est dur de plonger dans le noir total, dans le froid et avec les courants... Le milieu maritime du Calvados est parfait pour les entraînements ! Tous les ennuis que vous pouvez avoir en plongée, vous les avez ici ! Nous nous entraînons aussi dans l’Orne et parfois, nous trouvons des choses “intéressantes”: un coffre-fort, une voiture, un sac avec des bijoux...”

Chiffres clés

. 1992. Création de la brigade de Ouistreham

. 2010. L’an dernier, plus de 400 contrôles de plaisanciers effectués

. Quatre. C’est le nombre de plongeurs de la brigade

. Trois. C’est le nombre d’embarcations dont dispose la brigade, dont la vedette Reine Mathilde II

. 1985. Année de mise en service de la Reine Mathilde II