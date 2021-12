Où danser cet été à Caen ?

Trois d’entre elles sont situées en centre-ville, à proximité du port. Le Carré tout d’abord. Ouvert du mercredi au samedi, ce club, réservé au plus de 27 ans, vous fera vivre ou revivre la fièvre des années 80 à nos jours dans une ambiance chaleureuse et festive. Si la limite d’âge pose problème, vous pourrez toujours contourner le port et vous rendre au What’s. Musiques actuelles, l’ambiance y est résolument plus jeune et très tendance. Dans le même état d’esprit, le VIP, non loin, place du 36e Régiment d’Infanterie. Enfin pour ceux qui ont consommé de l’alcool avec modération, deux discothèques les attendent aux abords de Caen : le Palacio, à Bretteville-l’Orgueilleuse, et le Palais à Hérouville. Ces deux établissements, plus vastes, permettent de danser sur les hits tendance du moment. Les plus téméraires pousser le trajet jusqu’à Merville-Franceville au Bunker et sa musique Ragga et R’n’B. Les discothèques sont ouvertes de 23 h à 7h, alors dansez !