Tout cela pour des cigarettes...

Durant le repas, deux jeunes hommes, visiblement ivres, essaient d’entamer la conversation. Vers 23h45, en sortant du restaurant, le père des deux enfants s’allume une cigarette. L’un des deux hommes saouls a aussi envie de fumer et cherche à obtenir une cigarette. Elle lui est refusée. Puis à force d’insister, le trentenaire en obtient une et en exige alors une autre pour son copain. Un nouveau refus se termine par un coup de poing en plein visage du père des enfants. Le paquet de cigarettes tombe. L’agresseur s’en saisit et prend la fuite avec son ami. Ils seront interpellés quelques minutes plus tard, rue de Strasbourg. En comparution immédiate, lundi 25 juillet, O.L, dégrisé, ne se souvient de rien. D’origine parisienne, le trentenaire récidiviste a mal supporté une dispute avec son amie et a traîné avec son copain en buvant. Il a pourtant réussi sa cure de désintoxication à l’héroïne et depuis trois mois a même arrêté la méthadone. “Le caractère dérisoire du vol” le fait échapper à une peine plancher.

Mais cette récidive le conduit tout de même pour huit mois en prison, lui qui jusque-là n’avait jamais été incarcéré.