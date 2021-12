Thébaux : "Prolonger à Caen ? Bien sûr que oui !"

Alexis, depuis plusieurs jours, la rumeurs de votre transfert au Paris SG ne fait qu'enfler. Aujourd'hui (ndlr : 25 juillet 2011), pouvez nous dire concrètement où vous en êtes avec le club de la capitale ?

Pour l'instant et que les choses soient claires, le Paris St-Germain a eu un échange téléphonique la semaine dernière avec le SM Caen. Paris a réaffirmé son intérêt quant à ma venue et s'est surtout renseigné de savoir si j'avais prolongé au SMC, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, je n'ai reçu aucune proposition du PSG sur un plan contractuel et Caen n'a reçu aucune proposition financière me concernant. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai jamais dit que je voulais partir à Paris. J'ai simplement dit que si le challenge du PSG m'intéressait. Il faut remettre les choses à leurs places, je suis au SM Caen avec qui j'ai encore une année de contrat et dans ma tête, je suis malherbiste.

Vous êtes en fin de contrat avec Caen en juin prochain et sur le plan des transferts, on rappelle que vous pourrez vous engager gratuitement avec n'importe quel club à partir de janvier 2012. Précisemment, où en êtes-vous de votre prolongation éventuelle avec le SMC ?

Il y a quelques semaines, j'ai proposé un nouveau contrat au président. Le président Fortin et Franck Dumas m'ont fait une contre proposition que je suis en train d'étudier avec mes conseillers. Là encore, il s'est véhiculé des choses, je suis en phase d'étude de cette proposition et rien n'est acté quant à ma décision. On m'a dit « pas intéressé » par prolonger, c'est faux ! Je suis en réfléxion, c'est tout. Je suis ouvert à toute négociation mais j'espère toutefois que tout sera réglé rapidement maintenant.

« aucune proposition contractuelle du PSG »

Comment, en tant que joueur, abordez-vous le fait d'être numéro 1 à Caen et potentiellement numéro 2 à Paris ?

Parfaitement sereinement ! Le PSG est un club mythique et que ce club affirme son intérêt mérite bien sûr de se poser la question. Par rapport à mes compétences, motivation et mon état d'esprit, je sais qu'en allant à Paris, je peux avoir une belle progression en m'entraînant notamment avec des internationaux et en travaillant d'arrache-pied pour essayer d'avoir du temps de jeu. Côté Caennais, je serai tout aussi heureux de prolonger l'aventure car aujourd'hui à Caen, j'aime le staff et le président et j'ai tous mes copains. Cette saison, on a de belles choses à faire avec Malherbe. Alors prolonger à Caen ? Bien sûr que oui !

Est-ce que tout ce remue-ménage ne vous gêne pas dans votre préparation et ce, à 15 jours de la reprise du championnat ?

Vous savez, je suis quelqu'un de très costaud psychologiquement et je peux vous dire que, quel que soit mon avenir proche, je serai prêt dans les deux cas.

Pour terminer, si le Paris SG venait à vous formuler une proposition dans les prochains jours, comment réagiriez-vous ?

A l'image de la proposition de prolongation qui m'a été faite par Caen, je l'étudierai avec la plus grande attention. Moi, tout ce que je souhaite maintenant, c'est rejouer dès mercredi soir avec Malherbe contre Quevilly (ndlr : Thébaux n'avait pas été aligné face à Cherbourg)...