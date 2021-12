Oslo : Un normand à 500 mètres de l'explosion

Jérémy Bonnet, est le lauréat du Tour des Normands en 80 jours, financé par la ville de Deauville. Il se trouvait à Oslo hier, au moment de l’explosion. Il n’a pas été blessé, mais il se trouvait tout de même à 500 mètres de l'explosion. En compagnie d'un de ses amis, ils devaient tous les deux se rendre dans un magasin de matériel photo situé tout près du lieu de l'explosion. Jérémy et son ami ont entendu la déflagration, croyant d’abord à un coup de tonnerre. A la vue de la fumée et des débris ils ont compris que c'était beaucoup plus grave.