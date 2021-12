Accusés de maltraitance

Des lésions métaphysaires avaient été diagnostiquées chez leur enfant alors âgé de deux mois. Concrétement, le nourrisson avait été tiré trop fort sur les jambes ou sur les bras, entraînant des lésions des cartilages de croissance.

Les parents avaient nié toute violences volontaires et cherchaient manifestement ce qui avait pu se passer lors des changes du bébé ou de son rhabillage.

Le bébé a alors été placé durant un mois, et a été reconfié aux parents, le médecin estimant l’enfant consolidé. Mais l’enquête de voisinage révèle que lorsque celui-ci pleure, la seule réponse est souvent “ta gueule” ! Finalement, le tribunal a condamné la mère à quatre mois de prison avec sursis, et à une mise à l’épreuve de deux ans. Le père, lui, a écopé de huit mois avec également une obligation de soins et de travail. Une expertise médicale a aussi été ordonnée et les parents devront déjà verser 1000 euros pour indemniser les souffrances de leur enfant. L’avocate de la défense avait plaidé la relaxe, évoquant “l’ignorance et le manque de bon sens” des jeunes parents.