Les débuts de U2 dans vos salles de ciné ?

Le réalisateur Nick Hamm a eu l'idée de faire un film intitulé "Killing Bono" sur les débuts du groupe U2, s'appuyant sur l’autobiographie de Neil McCormick.

Tout a commencer en 1976 à Dublin. Deux groupes de rock s'affrontent et partent à l'assaut des charts britanniques : Shook Up et U2. Le premier, mené par Neil McCormick, croit dépasser le second, mené par un certain Paul David Hewson, qui déjà se fait appeler Bono. "Killing Bono", c'est l'histoire de l'ascension d'un groupe au détriment de l'autre. C'est l'histoire également de l'Irlande et de la jeunesse de ce pays à la fin des années 70 jusqu'au début de la décennie suivante, une comédie dite "rock'n'roll", sans surprise, réalisée par Nick Hamm et avec Ben Barnes, Robert Sheehan et Pete Postlethwaite.

Ce long-métrage très rock'n roll, « Killing Bono », sera distribué dans les salles obscures à partir du 3 août. En attendant, découvrez la bande annonce de cette comédie s'appuyant sur une histoire vraie.