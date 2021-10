Orne : 15 ans de prison pour de multiples viols et attouchements sur 6 enfants de sa famille

Quinze années de prison, plus cinq ans de suivi socio-judiciaire, obligation de soins, d'indemnisation de ses victimes, inscription au fichier des délinquants sexuels : c'est le verdict prononcé ce jeudi 30 juin 2016, en soirée, par les assises de l'Orne.

Six membres de sa famille, de 7 à 18 ans

Les assises jugeaient à huis-clos depuis deux jours un homme âgé de 50 ans, accusé d'une série de viols et d'agressions sexuelles, sur six jeunes membre de sa familles, âgés de sept à dix-huit ans à l'époque des faits, entre 1995 et 2014. Circonstance aggravante : l'homme avait autorité sur ces jeunes. Les faits s'étaient déroullés dans le Perche ornais, à Saint-Germain-de-la-Coudre et au Theil-sur-Huisne.

Ce verdict clôture la session des assises de l'Orne.

