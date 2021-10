A 140 km/h et sans permis à Caen, il grille les feux rouges pour fuir les gendarmes

Un jeune homme, âgé de 22 ans, a été jugé en comparution immédiate le mercredi 29 juin 2016, par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Six infractions lui sont reproché, dont quatre liées au cannabis : conduite après suspension de permis en récidive, refus d'obtempérer à une sommation de s’arrêter, acquisition, transport, détention et usage illicite de produits stupéfiants.

A Caen, le 28 juin, à 3h du matin, en vue d'un contrôle, la gendarmerie somme un véhicule de s’arrêter. Mais l'automobiliste poursuit sa route, malgré les avertisseurs sonores et lumineux des forces de l'ordre.

Feux rouges grillés à 140km/h

Et même pire. Le conducteur accélère et provoque une course-poursuite : vitesse excessive (140km/h), feux rouges grillés... Au rond-point de la Pierre heuzé, le fuyard emboutit un panneau de signalisation, endommageant l'une de ses roues. Mais il reprend vite le contrôle de sa voiture, poursuivant sa route jusqu'à ce qu'un autre véhicule de la gendarmerie ne lui barre le passage. Il s’arrête enfin, le percutant légèrement. L'homme n'a plus de permis et dans ses vêtements sont retrouvés 1,7g de résine de cannabis.

"On ne va tout de même pas vous voir ici tous les quinze jours !"

Son permis avait été suspendu pour cause de conduite sous stupéfiants quinze jours auparavant. Le président s'emporte : "On ne va tout de même pas vous voir ici tous les quinze jours ! Ce ne sera pas toujours des travaux d’intérêt général !"

La procureure, quant à elle, souligne que cette course folle aurait pu mal finir. Hormis les dégradations faites aux installations du domaine public, la vie des agents des forces de l'ordre a été mise en danger. L'homme admet qu'il n'aurait pas dû se trouver au volant et que la vue des gendarmes l'a fait paniquer.

Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l’épreuve. Obligation de soin lui est faite et interdiction de conduire durant un an.