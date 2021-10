Moscou (AFP). Sanctions occidentales: La Russie prolonge l'embargo alimentaire

Le décret ordonne de prolonger "jusqu'au 31 décembre 2017 (...) afin de défendre les intérêts nationaux russes" l'interdiction de l'importation de la plupart des produits alimentaires des pays sanctionnant la Russie.

Cette décision est annoncée alors que selon des sources européennes, les pays membres de l'UE s'apprêtent à reconduire leurs sanctions qui arrivent à échéance fin juillet.

Vladimir Poutine s'était dit prêt, lors d'un forum international mi-juin, à faire "un pas" en direction des européens, mais le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait douché les espoirs d'une levée rapide des sanctions de l'UE, soulignant qu'il fallait pour celà que Moscou contribue à l'application des accords de paix dans l'est de l'Ukraine.

Les mesures de rétorsion de la Russie interdisent depuis août 2014 l'importation de la plupart des produits alimentaires des pays occidentaux, principalement de l'UE, qui sanctionnent la Russie pour l'annexion de la Crimée en mars de la même année et son soutien présumé aux séparatistes de l'Est de l'Ukraine.

Prolongé une première fois pour un an l'été dernier, cet embargo devait expirer au mois d'août et n'a rien arrangé à la crise agricole qui frappe l'UE.

Les sanctions occidentales décrétées contre Moscou en 2014, auxquelles s'est ajouté l'effondrement des prix des hydrocarbures, ont plongé la Russie dans sa plus longue récession depuis l'arrivée au Kremlin de Vladimir Poutine en 2000. L'embargo alimentaire sur les produits de l'UE a provoqué de son côté une flambée des prix en Russie.

Les ambassadeurs des 28 pays membres de l'Union européenne ont approuvé la semaine dernière la prolongation, pour six mois, des sanctions économiques contre la Russie, selon plusieurs sources européennes.

La décision formelle doit encore être prise pour reconduire jusqu'au 31 janvier 2017 ces sanctions qui touchent notamment des banques et des entreprises pétrolières et de défense russes et arrivent à échéance fin juillet.