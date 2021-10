Hockey sur glace : le calendrier de la Ligue Magnus dévoilé pour les Dragons de Rouen

Nouvelle saison, nouvelle formule. La Saxoprint Ligue Magnus passe à douze équipes qui se rencontreront en double aller-retour soit un total de 44 matchs. Le coup d'envoi de cette nouvelle édition 2016-2017 de la Saxoprint Ligue Magnus commencera le mardi 13 septembre pour s'achever le vendredi 24 février.

Les dates clés

Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), champions de France en titre, débuteront le mercredi 14 septembre avec une rencontre face aux Rapaces de Gap (Alpes-Maritimes), que les Rouennais avaient battus en demi-finale de Play-offs dans une série incroyable en suspense.

Le premier derby entre Rouennais et Amiennois (Somme) aura lieu lors de la 5ème journée à Rouen le 25 septembre et les Rouennais enchaîneront avec un déplacement à Grenoble (Isère) face aux Bruleurs de Loups deux jours plus tard, le 27 septembre. Le premier affrontement entre les deux derniers finalistes se déroulera sur la patinoire du Haras d'Angers (Maine-et-Loir) le 4 octobre.

La saison régulière prendra fin le vendredi 24 février. La finale de la Coupe de France aura de nouveau lieu à l'AccorHotels Arena le dimanche 19 février.

