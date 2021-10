Washington (AFP). Etats-Unis: des inondations font 23 morts en Virginie oc

"C'est survenu tellement rapidement, certaines personnes étaient en train de conduire et ont dû monter sur le toit de leur voiture pour être secourues", a déclaré la sénatrice de l'Etat Shelley Moore Capito, affirmant n'avoir "jamais vu" de telles précipitations dans son Etat.

Sur la chaîne CNN, elle avait fait état d'un bilan de 20 morts, prévenant qu'il "y a encore des gens dont on ne sait pas ce qu'il est advenu d'eux".

Interrogée par l'AFP, Jessica Tice, de l'agence de gestion des situations d'urgence de Virginie occidentale, a indiqué que le nombre de victimes s'élevait désormais à 23.

"Notre plus grand défi reste la montée des eaux" qui a déjà provoqué des dégâts matériels "étendus" dans au moins six comtés, avait déclaré plus tôt le gouverneur de Virginie occidentale, Earl Ray Tomblin lors d'une conférence de presse.

Selon lui, 100 habitations ont été "gravement affectées" ainsi que plusieurs maisons de retraite.

Quelque 66.000 foyers restent privés d'électricité ou de gaz, et 60 routes sont coupées en raison d'arbres tombés sur la voie, un chiffre qui devrait augmenter.

Le gouverneur a demandé en renfort 500 militaires de la Garde nationale, dont 200 sont déjà venus apporter leur aide. Dix-sept centres d'accueil ont été ouverts pour les rescapés.

Mais les barrages ont résisté aux inondations et aux crues de rivières, dont certaines ont battu des records, a indiqué un représentant de la Virginie occidentale au Congrès, Evan Jenkins, vendredi sur son compte Facebook.

Vingt centimètres d'eau sont tombés en 24 heures dans les zones les plus affectées, selon cet élu.

"Le terrain est très accidenté en Virginie occidentale et lorsque vous avez 20 cm de pluie qui tombent sur une si courte période dans les montagnes, cela provoque une montée des eaux très rapide", a expliqué sur CNN Jimmy Gianato.

Les orages toutefois "semblent s'éloigner" et "la phase active de ces (intempéries) sera terminée aujourd'hui ou demain", a précisé le gouverneur Earl Ray Tomblin.

Mais il a mis en garde contre de nouvelles précipitations qui pourraient tomber, en particulier sur une autoroute (I64) et prévenu qu'il y aurait "d'énormes travaux de reconstruction".

Le gouverneur a salué l'action "héroïque" des secours qui sont notamment parvenus à sauver une femme prise au piège dans sa voiture et qui avait de l'eau jusqu'au cou, et qui ont évacué des habitants réfugiés sur les toits ou pris au piège de rivières en crue.