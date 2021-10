Flavia, près du théâtre de Caen

Un peu plus encore, quand vous déciderez d'ouvrir les débats avec un cocktail, comme la célèbre caipirinha, préparée à base de cachaça, de sucre de canne et de citron vert. Un peu corsé le midi me direz-vous ? Je me suis laissé tenter en me disant que je ne partais pas au Brésil tous les jours.

Gloire à la feijoda

En entrée, le trio salgadinhos propose des beignets au poulet, au jambon et au bœuf. De quoi contenter d'ailleurs les petits appétits, tout comme l'acarjé, beignet farci de pâtes aux crevettes fraîches, noix de cajou et lait de coco. Mais que serait une table brésilienne, sans feijoada (11 €). Le plat national est bien entendu à la carte, avec ses ingrédients incontournables : viande de porc, haricots noirs, légumes et riz. L'adresse fait également la part belle à d'autres recettes bien connues des amateurs de cuisine auriverde, comme la moqueca de peixe : dos de cabillaud, lait de coco et légumes. Chaque midi, une formule plat-dessert à 10,50 € est proposée, avec un faux-filet de bœuf aux légumes sautés et une salade de fruits, lors de mon passage. Le dernier mot va à l'accueil, très souriant.

Pratique. 134 boulevard du Maréchal Leclerc à Caen. Tél. 02 31 85 99 91.