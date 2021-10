Londres (AFP). Hommage mondial à la députée britannique assassinée Jo Cox

A la veille du référendum historique sur la place du Royaume-Uni dans l'Union européenne dans lequel Jo Cox s'était engagée avec passion, son mari et ses deux enfants, Lejla, 3 ans et Cuillin, 5 ans, lui rendaient hommage à Trafalgar Square, dans le centre de la capitale britannique, avec près de 5.000 personnes.

"Le meurtre de Jo était politique. C'était un acte terroriste", a déclaré son mari, Brendan Cox, particulièrement ému.

"Jo a vécu sa vie en fonction de ses convictions et jeudi elle est morte pour elles et nous allons passer le reste de nos vies à nous battre pour elles en son nom", a-t-il ajouté.

Il a aussi tenu à mêler une pointe d'humour à l'émotion, se souvenant que pour des vacances à vélo elle avait oublié sa bicyclette et assurant qu'elle n'était "pas petite" et mesurait "1m55 voire 1m57 les meilleurs jours", ou encore la qualifiant "de lectrice avide et d'horrible cuisinière, une boule d'énergie et de détermination et, plus que tout, une maman".

- "Une géante" -

Une minute de silence a ensuite été observée à Londres et dans les pays où des événements similaires étaient prévus. Des messages sont même venus de la Syrie en guerre, la qualifiant d'alliée du peuple syrien.

"Ordinary Love", un hommage musical enregistré spécialement à Los Angeles par le groupe de rock irlandais U2, a été ensuite diffusé à la foule londonienne.

"Jo Cox avait toute la patience du monde pour les gens qui avaient besoin d'aide", a salué Bono, le chanteur du groupe qui avait travaillé avec la députée sur la campagne internationale "Make Poverty History" pour l’éradication de la pauvreté.

De nombreux invités parmi lesquels la jeune prix Nobel de la paix Malala Yousafzai ont tenu ensuite à rappeler ce qu'elle représentait pour eux et le monde.

"Elle nous a montré à tous qu'on peut être petite et en même temps être une géante, et c'est ce qu'était Jo, une géante", a dit la jeune Pakistanaise enroulée dans un voile noir et portant à la boutonnière une rose blanche.

"Le message de paix est plus puissant que toute arme de guerre. Une fois de plus, les extrémistes ont perdu", a ajouté Malala qui vit à Birmingham depuis la tentative d'assassinat organisée par les talibans, dont elle a été victime en octobre 2012.

- "La furie humaine" -

A Washington, le président américain Barack Obama qui avait appelé dès vendredi, depuis son avion Air Force One, le mari de Jo Cox, a rendu un nouvel hommage appuyé à celle qui fut bénévole lors de sa première campagne électorale pour la présidence.

"Aujourd'hui, nous sommes unis - Britanniques, Américains, mais aussi les gens à travers le monde entier - pour affirmer que la haine et la violence qui lui ont pris la vie ne l'emporteront pas face à l'amour et la compassion dont elle a fait preuve tout au long de son existence", a-t-il écrit dans un message diffusé sur Facebook.

A New York, au siège de l'Unicef, un hommage lui a été rendu en présence de l'ambassadeur britannique aux Nations Unies, Matthew Rycroft, et du secrétaire général adjoint de l'ONU, Jan Eliasson, qui a salué "les valeurs et principes" de Jo Cox.

"Nous ne devons jamais céder à la peur", "puisons de l'énergie dans le courage de Jo et son engagement pour une humanité partagée", a-t-il ajouté.

A Paris, de nombreux députés se sont réunis devant deux portraits de Jo Cox, place du Palais-Bourbon, certains arborant eux aussi une rose blanche.

Le président de l'Assemblée nationale, le socialiste Claude Bartolone a rendu hommage à "une élue du peuple britannique qui est tombée sous les coups de la haine et de la furie humaine".

Un fonds créé à sa mémoire par ses amis et sa famille avait réuni mercredi plus de 1,3 million de livres (1,7 million d'euros), destiné aux associations caritatives qui lui tenaient à coeur.