Vincent Reynouard, le négationniste de Normandie, voit sa condamnation confirmée

Mardi 21 juin 2016 à Paris, la cour de cassation a confirmé la condamnation à un an de prison ferme de Vincent Reynouard, pour "contestation de crimes contre l'humanité". Cet ancien professeur de mathématiques de Honfleur (Calvados), qui résidait encore avant la première décision de justice à Saint-Lô (Manche), avait été renvoyé de l'Education nationale pour ces théories négationistes. Avant les commémorations du 70e anniversaire du Débarquement en Normandie, il avait notamment diffusé une vidéo développant ses thèses. Il y remettait explicitement en cause l'extermination des Juifs en Europe pendant la Seconde guerre mondiale.

La décision de la cour de cassation ravit l'association caennaise Westlake Brothers Souvenir. Elle avait porté plainte en février 2014 contre cette homme, pour calomnie et contestation de crimes contre l'humanité, avec d'autres groupes, dont D-Day Overlord et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. "C'est une excellente nouvelle, d'autant qu'au cours de cette bataille juridique nous avons pu nous rendre compte que nous sommes très nombreux à vouloir faire en sorte que toutes ces histoires immondes disparaissent ou ne puissent plus exister", explique Christian Collet, président de l'association. En cassation, c'est un cabinet d'avocats parisiens qui a décidé de défendre gracieusement les plaignants.

Reste désormais à la justice à mettre la main sur cet homme qui selon plusieurs sources ne se trouve pas en France. "Il existe une véritable internationale nazie, et il est évident qu'il bénéficie de soutiens à l'étranger."