CINEMA Ma meilleure amie, un film à l'ambiance lourde

Aujourd'hui, je vous parle de « Ma meilleure amie », un film avec Drew Barrymore, Toni Collette et Dominique Cooper.

Ce film raconte l'histoire de Milly, qui se voit diagnostiquer une cancer du sein et de sa meilleure amie Jess qui essaie d'avoir un enfant depuis plusieurs années. Forcément, quand on lit le résumé, on sait qu'on ne va pas s'éclater devant ce film et que ça risque d'être dur. Je confirme à fond, c'est super lourd comme ambiance....

Pour autant, même si en tant que Madeleine du cinéma j'avais envie de pleurer toutes les 3 secondes, ça n'en fait pas un mauvais film. Bien sûr que les thématiques tristes ont le droit d'être abordé au cinéma et bien heureusement. J'ai la chance de n'avoir pour l'instant jamais été concerné par cette histoire de cancer de près ou de loin, mais j'ai l'impression que la maladie a bien été abordé dans ce film. J'ai trouvé intéressant le traitement de l'annocne aux proches, de leurs réactions, de leur changement par rapport à la malade et inversement du changement aussi de la malade au sujet de ses rapports avec ses proches. L'impact du chamboulement sur les vies de tout ce monde a été bien traité.

Même si on voit des scènes à l’hôpital, ce n'est vraiment pas la maladie en elle-même qui est mise en avant, mais tous ces changements physiques ou psychologiques sur l'ensemble des protagonistes.

Doit on mettre sa vie en parenthèse pour se consacrer à la fin d'une autre ? Faut il toujours être grave et sérieux avec un malade ou peut-on partager ses joies avec lui ? Voilà autant d'interrogations auquel le film nous fait réfléchir.

Ma meilleure amie est un film triste, dont il faut bien saisir le côté lourd avant d'entrer dans la salle. Même s'il a un côté pathos assumé, le film est intéressant et parle aussi bien d'amitié que de maladie. C'est en ce moment au cinéma.