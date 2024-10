DIRECT. J-1 Tendance Ouest fête la musique à Granville : concert, feu d'artifice, cadeaux

Le samedi 18 juin 2016, Tendance Ouest, le conseil départemental de la Manche, la mairie de Granville et leurs partenaires présentent une nouvelle édition inédite du concert "Tendance Live". Plus de 6h00 de concert gratuit et un feu d'artifice au bord de la mer . A J-1, suivez les préparatifs en direct.