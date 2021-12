Les Black Eyed Peas font une pause!

Lors d'un concert donné à Alton Towers, Fergie a annoncé que les Black Eyed Peas feraient une longue pause. Ce n'est pas une séparation qui est annoncé mais simplement une pause qui serait comparable à celle que le groupe avait prise entre 2005 et 2009, entre les albums "Monkey Business" et "The E.N.D.".

Fergie compte se consacrer à sa vie de famille, will.i.am en profitera pour sortir un nouvel album solo, qui devrait s'intituler "Black Einstein" et succédera à "Songs About Girls", paru en 2007.

Sur Twitter, Will I Am a écrit "Les BEP feront une pause après la tournée The Beginning... juste comme nous l'avions fait entre les albums Monkey Business et The E.N.D.... mais ça ne veut pas dire que nous allons nous arrêter de créer."