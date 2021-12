L'idée est de proposer des formations plus en adéquations avec le marché du travail selon la présidence de l'université. A la rentrée universitaire de septembre prochain, le DUT Réseaux et Télécom de l'IUT de Caen proposera une formation en apprentissage. Neuf apprentis seront intégrés aux services techniques de France Télécom dans les jours qui suivront, pour une présence de six mois en entreprise.