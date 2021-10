Bichoiseries 2016 : Gérome du Collectif 13 en interview

Le Collectif 13 regroupe plusieurs artistes de groupes différents, comme Tryo, La Rue Kétanou, Massilia Sound System, No one is innocent ou Le Pied de la pompe, dont Gérome fait partie.

Wilfried lui a posé quelques questions pour Tendance Ouest afin de mieux connaître cette "tribu" avant leur live au festival Les Bichoiseries le vendredi 24 juin à Cerisy-Belle-Etoile (Orne).

Comment l'aventure a-t-elle commencé ?

Quel est votre style musical ?

Un titre favori dans votre répertoire ?

Collectif 13 en concert... c'est comment ?

L'album 13 est disponible dans les bacs et sur internet en téléchargement légal.

Retrouvez-les au festival Les Bichoiseries ce vendredi 24 juin avec Les Tambours du Bronx ou encore Headcharger et GiedRé.