Ornavik : le chantier viking mobilise à Hérouville

Le pari semble tenir la route : “Nous avançons bien. Cinq tentes vikings ont été réalisées, et pourvu de meubles. Nous sommes en train de créer le four à pain, la forge et le tour à bois. Nos couturières ont tissé nos costumes, et une partie de la cuisine a été construite”, énumère Christian Sébire, le président de l’association. C’est en 2012 que débuteront les choses sérieuses avec l’édification d’un village carolingien, puis d’un atelier de charpenterie pour la construction d’embarcations du XIe siècle !



Déjà quarante bénévoles

Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec le concours de dizaines de bénévoles, spécialistes ou apprentis dans tous les domaines. “Nous cherchons à créer du lien social. Quarante bénévoles, de 25 à plus de 60 ans, se relayent déjà sur le site. Je suis le premier surpris et à la fois ravi de cet engouement, qui dépasse nos espérances. Mais il nous manque encore des personnes travaillant le cuir ou connaissant la sculpture sur bois, et des guides qui puissent expliquer aux visiteurs le projet. Dans l’idéal, il nous faudrait une vingtaine de bénévoles supplémentaires d’ici au mois d’août.”

Le chantier est actuellement ouvert au public le dimanche après-midi. Rapidement, les visiteurs devraient, en s’acquittant d’un tarif d’entrée, participer eux aussi à cette grande expérimentation au long cours, à la fois culturelle, historique, archéologique et sociale. Durant une dizaine d’années, les passionnés vont s’affairer pour reconstituer progressivement sur une dizaine d’hectares une colonie viking et son environnement. Un beau défi pour permettre de redécouvrir la civilisation plus remarquable que l’on en croit de ces bâtisseurs venus du Nord.