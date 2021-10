Le journaliste Pierre Bonte à l'Assemblée Générale des maires ruraux de l'Orne

Mardi 14 juin 2016, dans la soirée, la salle polyvalente de Mortrée (Orne) accueillera l'assemblée générale annuelle de l'association des maires ruraux de l'Orne.

Le journaliste Pierre Bonte y participera. En 1959, cet homme de radio et de télévision avait créé "Bonjour monsieur le maire" et présenté plus de 4000 émissions quotidiennes sur la France profonde.

Empilement et accélération des réformes

Les petites communes ornaises, qui ne sont pas opposés au changement, pestent contre un invraisemblable empilement de modifications : deux changements ont été effectués sur les périmètres des Communautés de communes, puis avec la création des "communes nouvelles", dans un contexte de raréfaction des finances.

Écouter les maires

L'objectif de cette réunion est d'écouter les préoccupations des maires des petites communes, pour les faire remonter à Paris. Outre Pierre Bonte, la sénatrice Nathalie Goulet et le directeur de l'association nationale des maires ruraux, seront là pour cela.

Jean-Marie Vercruysse, le président des maires ruraux de l'Orne :